賴鈺翔秀出肚子上「L」形的手術疤痕，是他捐肝給父親的光榮痕跡。（林欣儀攝）

大學念的是觀光系，畢業後在藥妝店工作的賴鈺翔，去年毅然辭去工作、投入司法特考，期間卻遭遇肝硬化的父親病情急遽惡化，他決定捐肝救父，也因此一度中斷課業，所幸恢復後與復健中的父親一起努力，順利考取監所管理員，終於圓當公務員的夢。

撩開衣服一角、展現出「L」形手術疤痕，29歲的賴鈺翔說，父親多年來因B肝、肝硬化接受治療，病情還算穩定，但今年農曆年前，他病情突然惡化，3月初更開始出現肝昏迷情況，除了換肝別無他法，當時雖已是全職考生，仍決定捐肝救父。

其實，賴鈺翔大學時讀的是觀光，畢業後投入藥妝工作，他說，在台北工作的生活開支大且薪資不算高，在擔任公職的友人建議下，決定投入司法特考，原本邊工作、邊準備，去年8月辭去工作後才轉為全職考生，卻沒料到備考期間會發生父親病情惡化的情況，當時壓力真的滿大。

手術後休養了3周，賴鈺翔才又重新投入課業中，他笑說，以前每天念書12小時都不會累，手術後早上到補習班上課、中午就累得想睡，但看到因病導致腿部萎縮的父親辛苦復健，覺得自己更要努力，上周放榜，感覺辛苦有了回報。

賴鈺翔強調，自己念書的方法就是上課認真、回家複習，尤其，每天一定要碰書、持續背法條，並透過寫考古題練習手感、速度，接下來12月還要體能測驗，目前每天練習跑步。

(中時 )