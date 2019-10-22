國民健康署去年起提供國中一年級女學生公費施打HPV疫苗（子宮頸癌疫苗），今年入學的國一女學生已陸續收到學校發的接種通知書及家長同意書，但「痛痛女孩」事件讓不少家長對是否讓女兒接種舉棋不定，家長如何抉擇？

為保護女性免於罹患子宮頸癌，國民健康署107學年度年起全面提供國中一年級女學生公費施打HPV疫苗。然而因施打HPV疫苗而產生不良反應的「痛痛女孩」家長日前站出來發表聯合聲明，讓不少家長遲疑要不要讓孩子施打。

「我會讓剛上國中的女兒接種，」新北市聖康診所兒科醫師黃立心表示，施打HPV疫苗的好處多過壞處，政府則應提供HPV疫苗充分資訊，供家長做為選擇打與不打的依據。

WHO確認HPV疫苗是預防子宮頸癌安全有效的疫苗。（圖片來源：pixabay）

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，世界衛生組織（WHO）2017年建議各國將HPV疫苗納入國家疫苗接種計劃，2018年10月全球已有90多國將HPV疫苗列為公費施打疫苗，我國自去年起納入常規接種，107學年度約有4萬6000名國中女生接種公費HPV疫苗，迄今通報不良反應的案例共65件，多為輕微的注射部位疼痛、酸痛及發燒等，追蹤後都無大礙。今年入學的國一女生，將在國一下學期接受公費施打HPV疫苗。

HPV疫苗2006年上市，澳洲自2007年起針對青少女全面推動施打HPV疫苗的政策，之後施打對象擴及男孩。目前澳洲每10萬名婦女只有7個子宮頸癌病例，遠低於全球平均值，是國際公認推動以HPV疫苗預防子宮頸癌最成功的國家，研究人員認為，澳洲可望於2028年成為全球第1個子宫頸癌絕跡的國家。鄰近台灣的日本，原本將HPV疫苗列為常規接種疫苗，但在陸續出現女學生施打疫苗後產生嚴重不良反應，並集體對政府及藥廠提出訴訟後，2013年日本政府取消公費施打，轉為不建議接種HPV疫苗。

家長如何選擇？

澳洲與日本兩極的情況，讓很多家長猶疑不定。鄭小姐和林小姐認為HPV疫苗的安全性難以確認，考慮再三，最後決定不讓青春期的女兒接種。黃立心和開業藥師洪增陽則選擇讓女兒接種。

黃立心說，身為小兒科醫師，她清楚疫苗在預防疾病上的重要性，也清楚施打疫苗的潛在風險，所有疫苗都存在發生不良反應的機率，但一個疫苗可以通過FDA核准上市，一定是不良比例在可接受範圍內，再者，疫苗不管上市幾年，都會持續監測，如果發生嚴重的問題，不可能不停止施打甚至下架。

黃立心建議家長，不要只因個案影響自己判斷，而是先想想打這個疫苗的益處是什麼，是否利多於弊，再了解施打後產生不良反應的比例及症狀為何，評估是否願意承擔風險。在她看來，打疫苗的好處比壞處多，因此回歸媽媽的角色，她會讓女兒接種HPV疫苗，而且選擇自費的九價疫苗，不打公費的二價疫苗，「都要挨針，就打保護力最高的」。

台北市中正區開業藥師洪增陽也說，雖然打疫苗可能產生不良反應，但子宮頸癌是更難以承受的風險，因此他也選擇自費給就讀大學的女兒施打HPV九價疫苗，打了兩劑都沒有出現不良反應，明年將施打第3劑。

不過黃立心和洪增陽都強調，不管是否接種HPV疫苗，最重要的是一定要教孩子安全性行為，以及定期接受抹片檢查。

專家表示，接種疫苗無法百分之百預防子宫頸癌，還要加上安全性行為及定期抹片檢查，才能有效預防子宫頸癌。（圖片來源：pixabay）

目前國中一年級女生施打HPV疫苗跟流感疫苗一樣，政府提供，但不強制，家長可選擇打或不打。黃立心表示，雖然疫苗相關資訊仿單上都說得很清楚，包括臨床試驗結果，以及過往通報過的案例都會寫上去，不過一般民眾很少有人會把仿單從頭看到尾，即使看了也可能不明白，政府應設法讓施打後可能產生哪些不良反應及比例等資訊更加公開透明，讓民眾容易取得並理解，再決定是否讓孩子接種。

黃立心也以醫療專業提醒，施打疫苗的目的在誘發身體產生保護抗體避免感染病毒，雖然目前沒有直接證據證明接種HPV疫苗與「痛痛女孩」罹患關節炎有關，但女生因為荷爾蒙等因素，產生自體免疫反應的機會比男生高，如果家族史有免疫風濕相關疾病，或孩子免疫系統方面本來就有狀況，建議可以先跟醫師詳細討論、請醫師評估再決定是否接種。

目前市面上HPV疫苗共有二價、四價跟九價3種，價數是指疫苗能預防的病毒類型數量，價數愈高，能預防的病毒愈多，保護範圍愈廣。國民健康署表示，因目前追蹤受試者的時限最長為約10年，所以尚無法證實接種HPV疫苗後可維持多長的保護效期，最新資料顯示四價疫苗保護力為至少8年，二價疫苗至少9.4年，長期保護力仍須持續觀察才能確定。

至於施打年齡，曾任台灣HPV九價疫苗人體試驗總主持人的台北馬偕醫院前院長楊育正表示，HPV疫苗的保護力可分3個時間點來看：15歲以前、26歲以前、45歲以前，效果有所不同，隨著年齡增長遞減。

楊育正指出，在年紀小且還沒有性行為前施打疫苗，保護力最好，也就是國一國二是最佳接種時間；26歲以前是施打第2好的時間，27歲以上施打仍有效，只是效果跟9～26歲不一樣。而HPV疫苗上市後的後續研究顯示，45歲前施打仍有效，美國FDA去年10月發布公告，批准九價疫苗接種範圍擴展到27～45歲。45歲以後不建議施打，不是打了完全沒效，而是沒有證據顯示接種後有充分的保護效果。

疫苗比較。

「痛痛女孩」的家長們16日在聯合聲明中呼籲政府有責任對孩子的病因進行研究、提供醫療協助，並記錄相關病例，累計更多資料，未來有學生發生類似狀況，才能儘快得到醫療照護。當天出席記者會的國民健康署副署長賈淑麗當場回應，提供正確訊息是政府責任，國健署將檢視疫苗說明書並強化醫療教育；她同時提及，國健署正與流行病學專家進行本土HPV疫苗接種副作用的流行病學調查，包含痛痛女孩的特殊案例，希望可做為後續政策參考。

衛生福利部疾病管制署預防接種諮詢小組召集人、台大兒童醫院主治醫師李秉穎表示，科學對照研究是確認疫苗安全性的基礎，也是疫苗反應因果判斷的基本原則。HPV疫苗上市前的對照研究結果顯示，接種疫苗不會增加關節炎或其他風濕性疾病的發生率；義大利2014年發表的研究也指出，健康女性及幼年特發性關節炎患者各21人接種HPV疫苗，副作用沒有不同，關節炎的症狀與生化檢驗數據也沒有受到影響，同年另一項荷蘭的研究，讓68名幼年特發性關節炎患者接種HPV疫苗，沒有產生更多副作用，也不影響關節炎症狀。

(中時電子報)