桃市原住民行政局重金徵選素人樂舞表演高手，總獎金高達95萬，廣邀全台原住民朋友前來挑戰自我、拿獎金。首屆「原音綻Fun」競賽分為「原聲獨秀組」、「原聲樂團組」及「青春樂舞組」，前兩組冠軍選手除了可獲高額獎金外，還有機會進錄音室錄製專屬單曲。

為翻轉原住民文化產業競爭力，桃園市推動「國際原住民文化創意產業園區」，並在去年設定桃園捷運A17站為「原住民族主題車站」，同時規畫興設國際原住民族文化創意產業園區、桃園流行音樂露天劇場。硬體完備後，需引進原民人才，其中之一就是舉辦「原音綻Fun」，面向全台舉辦樂舞文化達人選拔賽。

首屆「原音綻Fun」競賽總獎金高達95萬元，其中樂團組及樂舞組，參賽成員需至少三分之二具備原住民身分，且不曾受理任何唱片公司簽約歌手或持有任何經紀約或是立案登記的專業表演藝術團體或個人來報名。

比賽分為三個階段，初賽為自行上傳影音，經由評審團隊進行線上海選後所挑選的選手、隊伍將分別於11月17日、23日在桃園原住民族文化會館辦理複賽及決賽。原民局表示，榮獲原聲獨秀組及原聲樂團組冠軍的隊伍，除獲得高額獎金外，還外加享有評審召集人董事長樂團阿吉的邀請，至專業錄音室錄製專屬單曲。

(中時 )