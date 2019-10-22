至善高中農產行銷科去年獲選隨市府赴日參加訪問團，今年再有3名學生通過校內甄選，將前往宮崎縣參加7天的「2019年桃園締盟城市青年短期學習營」，與日方青年一同進行農業體驗、農場實作，深入當地農作生活與學習。

桃園市於去年與日本宮崎縣締結友好，並簽署「桃園市與宮崎縣友好交流協定」，雙方共同推動教育、觀光、文化藝術、體育、產業等交流，並推動機關相互訪問，促進民間交流。至善高中去年即派學生前往參加交流活動，收穫滿滿，今年再推派3人參加。

農產行銷科是連續第2年參與赴日交流，今年將有3名同學於23日將隨著青年事務局訪問團參加「2019年桃園締盟城市青年短期學習營」，進行為期長達7天的農業參訪和實作體驗。

農產行銷科主任李宗俊表示，科上同學們是經過校內公開甄選而選出3位代表同學，在7天的交流中，預計會參訪西都市農會、新福青果、宮崎縣立小林秀峰高校、宮崎縣立都城農業高校、宮崎縣綜合農業試驗場及錦灘酒造。為了讓學生能夠完全體驗日本文化和農業環境，還特別安排參訪團隊入住在地民宿以及全日農業體驗等農業活動，讓學生能夠真正認識在地農業環境和市場。

(中時 )