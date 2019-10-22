桃園地檢為因應即將到來的大選，以貼近民眾生活經驗的方式激發民眾拒絕賄選之決心，22日在中壢文化健康站結合桃園市光復原住民發展協會，共同舉辦「反賄選、護原鄉！檢舉賄選、逗陣LINE！」反賄選宣導活動，活動中族人以不同族語進行反賄宣導，此外還有趣味問答，透過有獎徵答方式寓教於樂。

法務部保護司司長黃玉垣、桃園地檢署代理檢察長郭文東、主任檢察官陳建宇等人率領桃園地檢署反賄選宣導團隊，藉由與原住民長者共同學習原住民舞蹈的機會，運用活潑有趣的有獎徵答方式，吸引長者目光，炒熱現場互動氣氛，期許將反賄選的法治觀念，以輕鬆、活潑的型態深入原住民意識中。

活動以反賄影片揭開序幕，各族族人以不自己母語說出反賄標語，此外，文健站的照服員也同步以族語即時翻譯，鼓勵原民長者在遇到有賄選情事時，能勇敢拒絕並檢舉賄選。

在有獎徵答環節時，檢察官們生活化的反賄選題庫包羅萬象，透過有獎徵答傳達反賄知識，例如：當候選人的樁腳，幫忙買票自己也參與賣票，判刑可能比候選人還重、候選人在競選期間聲稱可協助民眾繳納罰款，仍屬賄選行為、候選人拉票時，以捐助名義，提供媽祖廟進香團的服裝及遊覽車經費也屬賄選行為。

(中時 )