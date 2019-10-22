苗栗縣長徐耀昌非常重視石虎保育。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府委外研究石虎生態，在全苗栗山區石虎群組出地點裝設大量紅外線自動感應照相機，近日驚傳遭不肖竊賊偷走高達35台，由於這些相機是研究石虎生態的重要工具，遭竊後嚴重影響石虎保育工作推行，引起苗栗縣政府嚴重關切，目前苗栗縣警局已成立專案小組全力追查竊嫌，以及失竊相機流向。

目前發生被竊相機地點及數量，包括苗29線15台、卓蘭大安溪生態公園2台、台3線10台、台61線後龍段2台、台13甲線6台等共35台，其中15台還是行政院特有生物研究保育中心所有，短期內連續失竊35台紅外線相機，縣府認為明顯是有針對性的竊盜行為。

據悉，苗栗縣政府為研究石虎生態，在苗栗縣石虎族群出沒地點，設有大量紅外線自動感應相機，專門拍攝夜間出沒的石虎，供保育研究之用，因此，裝設相機的地點都位在偏僻山區，研究人員每個月都會巡查一次，更換電池及記憶卡，將內容攜回分析研究。

研究人員上一次巡查是在9月間，日前再度前往巡查後，結果發現後龍苗29線沿線的15台相機全被偷走，研究人員趕緊向轄區竹南分局報案，結果全部清查下來，全苗栗竟有35台相機被竊，警方非常重視，立即成專案查辦。但由於相機裝設地點都是在偏僻山區，警方正擴大調閱監視器清查可疑竊嫌。

據縣府表示，這種研究野生動物專用的紅外線自動照相機，近20年來被廣泛運用於野生動物資源調查或科學研究，特別是針對中大型哺乳動物或地棲性鳥類，功效尤其顯著。紅外線指的是波長比可見光長的光，根據波長還可區分成近紅外光（1微米左右）、中紅外光（5~10微米左右）及遠紅外光。根據黑體輻射，任何溫度大於絕對零度（攝氏-273度）的物體自然就會放射紅外線，而溫度愈高則波長愈短。

由於哺乳動物體溫通常在攝氏35度上下，所發出來的光波長大部分在幾十微米，屬於中、遠紅外光。因此，能夠感測紅外線的相機，即可偵測到動物是否接近。除了科學上的研究監測，並無法用於其他日常拍照或攝影，偷竊者心態可議，此事不但帶給服務團隊嚴重的損失，也造成政府石虎保育工作受阻，如有破案，縣府將對行為人提起妨害公務告訴。

(中時 )