桃園捷運公司推出「桃園捷運x阪神電氣鐵道」聯合紀念套票，深化台日觀光交流。（桃捷提供／邱立雅桃園傳真）

開展捷運外交、深化台日觀光交流，桃園捷運公司推出限量3000套「2019旅行台灣大阪神戶乘車券優惠套票」，結合了桃園捷運、阪神電氣鐵道、南海電鐵，只要一券在手，就能暢遊大阪、神戶著名觀光景點。22日在A12機場第一航廈站，舉辦「桃園捷運x阪神電氣鐵道」聯合紀念套票發表記者會。

桃園捷運通車近3年，積極與世界接軌，去年即與南海電鐵發行往來關西機場乘車券後，今年再度深入日本關西觀光景點，與阪神電氣鐵道合作，推出2019旅行台灣大阪神戶乘車券優惠套票。市長鄭文燦現場變身促銷大使，套票在台僅發行2000套，呼籲近期台灣要去日本關西的旅客要買要快。

阪神電氣鐵道代表取締役社長秦雅夫說，與桃捷雙方在今年初進行彩繪列車還有廣告交換等合作，讓阪神電鐵的沿線乘客開始深入了解桃園捷運。合作以來，阪神電氣鐵道的台灣籍乘客運量也順利成長。希望透過這次桃園捷運、日本阪神電氣鐵道、南海電鐵的三方合作，讓台灣與日本的旅人們認識阪神電鐵和桃園捷運沿線的風光魅力。

「旅行台灣大阪神戶乘車券優惠套票」11月8日在台北國際旅展以及機場捷運 A1、A12、A13同步開賣，售價為新台幣510元。票券設計以手繪方式呈現列車意象及在地景點，套票內容包含桃捷限量版單程票1張、南海電鐵難波至關西機場間單程票1張，以及阪神電氣鐵道1日票1張。

(中時 )