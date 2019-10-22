港嫌陳同佳來台受審案，政府態度急轉彎，蔡英文總統今天強調，我們從來沒有放棄國家的司法管轄權。希望香港政府負起責任，提供必要的協助，還給受害的香港人公道。
蔡英文今天針對陳同佳案在臉書表示，關於香港人陳同佳是否來台受審一事，「我要鄭重澄清，不要被誤導，我們從來沒有放棄國家的司法管轄權」。
她說，這個案件，受害者與加害者都是香港公民，此時此刻，加害者依然被關押在香港監獄，重要的證據和資訊也都在香港。
蔡英文表示，我們不樂見香港政府拒絕行使管轄權、拒絕為受害者討回公道的態度。稍早，陸委會已經透過台港經濟文化合作策進會發函給港府，要求港府同意台灣，明天派檢警到香港押解嫌犯。
她說，案件發生在台灣，我們當然主張司法管轄權。「我希望香港政府負起責任，提供必要的協助，讓司法機關掌握充分的證據，完整確認法律責任，還給受害的香港人公道」。文末還不忘回嗆國民黨「是誰政治凌駕法律」「答案很清楚」。
(工商 )
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