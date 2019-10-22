凱擘遭公平會罰4100萬元 法官逆轉判免罰確定 19:092019/10/22 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經營有線電視系統的凱擘公司遭公平會認定，在2016年間對新進系統及舊有業者採取差別待遇，給予不同交易條件，凱擘被裁罰4100萬元後打行政官司；台北高等行政法院判敗訴，但最高行政法院廢棄原判決，改判免罰確定。 公平會認為凱擘當年洽談代理頻道的授權條件時，針對新進有線電視系統經營業者，訂下以開播區域行政戶數15％作為最低簽約戶數的基準，用來計算授權費用，但另一方面，對原有的有線電視系統經營者，授權條件與新進業者截然不同，因此裁罰。 (中時 ) #系統 #公平會 #有線 #電視 #電視系統 也許您會感興趣 推薦閱讀 花旗系統三度出包 2年罰千萬 04:092019/10/18 財經要聞 有線電視費率審議 4K布局成關鍵 04:102019/10/18 產業．科技 奇美推120吋國產最大液晶電視搶市 12:532019/10/18 財經 系統又出包 南山千名保戶被身故 04:102019/10/19 社會新聞 AI電視的應用與革新 04:092019/10/20 產業．科技 決對科技推新一代光學式檢測系統 04:102019/10/21 產業特刊 雙重防護學童健康 環保署推校園綠牆、新風系統 13:432019/10/21 財經 意法半導體推出下一代支付系統晶片 提升性能和保護功能 14:522019/10/21 財經 合併好樂迪案被卡 錢櫃提行政訴訟 09:452019/10/22 財經 防衛愛國者飛彈 美祭出自殺式神風無人機 17:332019/10/22 軍事 社會熱門新聞 翁鋸火箭彈慘死怪軍方？網揭真兇其實是... - 社會 殺人犯有中共陰謀？宅神：覽X啦 - 社會 徐國勇「港男殺港女」說 葉毓蘭4字轟爆 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 稻田裡發現巨大「稀有魚種」 網見照驚喊：快逃！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。