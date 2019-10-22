經營有線電視系統的凱擘公司遭公平會認定，在2016年間對新進系統及舊有業者採取差別待遇，給予不同交易條件，凱擘被裁罰4100萬元後打行政官司；台北高等行政法院判敗訴，但最高行政法院廢棄原判決，改判免罰確定。

公平會認為凱擘當年洽談代理頻道的授權條件時，針對新進有線電視系統經營業者，訂下以開播區域行政戶數15％作為最低簽約戶數的基準，用來計算授權費用，但另一方面，對原有的有線電視系統經營者，授權條件與新進業者截然不同，因此裁罰。

(中時 )