從德國斯圖加特世錦賽凱旋而歸的體操選手，本周在全國運動會繼續大展身手，今天進行男、女個人全能競賽，男子組方面地主桃園市名將李智凱雖然跳馬項目落地時失誤，但其他5個項目發揮完整，最終以84.050分擊敗台北市唐嘉鴻(83.450分)、台東縣游朝偉(79.950分)、高雄市徐秉謙(78.750分)等世錦賽隊友，完成3連霸。

一個多禮拜前體操世錦賽才結束，世錦賽國手們隨即投入在全運會，今天賽後李智凱指出，經歷了國際賽大舞台，面對比賽的壓力比較輕鬆，尤其昨天成隊，以較輕鬆的心情帶學弟去比賽，不會有多餘壓力，儘管接連的比賽一定會感覺到疲憊，只要一上場，向裁判示意自己準備做動作之後，還是會全神貫注做好所有動作。

明天的單項競賽，李智凱所有6個項目還是都會下場挑戰，而全運會也是他今年賽季最後一個主要賽事，結束後會回高雄國家運動訓練中心閉關訓練，為明年準備，也跟教練林育信申請7天「榮譽假」，稍微喘口氣，為隨後更高的挑戰累積更多能量。

(中時電子報)