甫在世青賽拿到銀牌，成為台灣角力界第一人的張惠慈，今天在桃園全運會上摘金。(陳麒全攝)

2016年上演的一部印度電影《我和我的冠軍女兒》描述了一位角力父親栽培女兒在國際賽奪冠的心路歷程，沒想到台灣版的《我和我的冠軍女兒》真實出現了，張惠慈今天在桃園全運會女子角力第六量級輕鬆摘下金牌，賽後感謝父親的培育，才有現在風光站在舞台上的她。

目前就讀大學一年級的張惠慈，3月在烏蘭巴托亞洲U23錦標賽贏得金牌，7月在泰國春武里府亞青再度摘金，8月愛沙尼亞世青賽拿到銀牌，成為台灣角力界第一人，今年國際賽2金1銀非常風光。

2020年東京奧運角力各量級皆有16張門票，其中6席從今年世界錦標賽誕生，再來非洲暨大洋洲、亞洲、美洲、歐洲的資格賽再取2席，最後機會則是世界區資格賽，同樣會給予2張入場券。

張惠慈在世錦賽只差1勝就能夠進入該量級前六名，進而取得東京奧運門票，這個擦身而過讓她感到很扼腕，但也證明了她有這個實力，明年亞洲區與世界區資格賽有機會繼陳文陵之後，第二位站上奧運殿堂的角力選手。

張惠慈表示，「看過《我和我的冠軍女兒》之後深感我就是那位女主角，而我的老爸就是男主角，整個學習角力的過程如出一轍，老爸身兼教練，小時候就非常嚴苛的教導我，而且還規定我必須剪短頭髮，也曾兩度叛逆期，要不是老爸當初的鐵血政策，硬是把我拉回『正軌』，否則就看不到現在的我了！」

張惠慈說，「7歲的時候就在老爸的引領下接觸角力，國中升高中的時候第一次想放棄，第二次有放棄念頭是在高中升大學，兩次都是老爸逼著我回來，現在想起來真的要感謝他，還有同樣是角力選手的哥哥，兩人是我在角力這條路上的貴人，現在最好的回報就是努力爭取到東京奧運參賽資格，替老爸和老哥圓夢。」

(中時電子報)