「喂～是XXX嗎？」有沒有曾經接到已經很久沒有連絡的朋友來電經驗，你從沒想過失聯後還有一天能夠再聊天、碰面。不管是不是邊緣人，都應該有這種經驗，想知道為何舊朋友突然打來嗎？《KEYPO大數據關鍵引擎》統計了一年內，調查對象「久未聯絡」的朋友，突然找上而恢復聯絡的原因，排出10名，揭曉這血淋淋卻又不意外的「聯絡真相榜」。

想知道很久沒連絡的朋友突然聯繫你的原因嗎？《DailyView網路溫度計》透過「KEYPO大數據關鍵引擎」調查了一年內曾經被久未連絡的朋友「問好」的原因並做成統計，列出10種可能的真相，不瞞您說，前兩名實在是中懇。藉由此次調查，以後拿來作為參考，就不用再一頭霧水啦。

●NO.10 『同學會』

這點非常合理，有些人甚至畢業後從不再辦同學會了，所以很久才連絡一次實屬同學會無誤。

●NO.9 『找導遊、地陪』

難得到國外旅遊，如果剛好有個熟識朋友在那，肯定會幫助不少！所以趁旅行前，聯繫一下朋友在不在當地，對這趟旅程不只有加分作用，搞不好還能重溫舊夢，恢復昔日好交情。

●NO.8『純敘舊談心』

這應該是最合理的連絡原因了，為什麼找上你需要原因呢？畢竟我們曾經是朋友，不是嗎？我就是剛好想起你了，你最近過得好嗎？

●NO.7『找你加入老鼠會』

看來已經開始不是走正當路線了，找你加入老鼠會的朋友可能藉著連絡情感的原因，和你分享最近他的轉變，或者不經意透露投資了什麼。等到你詢問後，話題便跑不開，會希望你付錢入會，這種就不用想了，此人已封鎖。

●NO.6『想利用你的人脈』

出社會靠朋友，「人脈」甚至比工作經驗還要值錢。雖說也是想聯繫一下感情，聊聊最近過得如何，但是最初卻是有目的地想請你幫忙，雖還比不上借錢，就是希望你爲他說說好話。

久未連絡的朋友真相：借錢目的性太清明顯了，不是不能借，而是難道我們交情只剩這樣而已？（示意圖／shutterstock）

●NO.5『我失戀了』

感情上的挫折往往是一個人最脆弱的時候，但有時當他身邊朋友都已經被煩過一輪後，可能就會轉往已經找久沒連絡的朋友，希望能夠給予中懇卻又不像閨蜜般一針見血的意見。

●NO.4『想借錢』

借錢目的性太清明顯了，所以通常也不會繼續演了，打來就只為了2個字，這令許多網友十分困擾，「不是不能借，而是難道我們交情只剩這樣而已？」

●NO.3『希望交往或複合』

通常是前女友或前男友，再各自經歷過不同感情後，發現回頭的你／妳才是她／他的靠岸。如果非單身，或早失去修復過去破碎感情的能力，建議可以直接不回應，讓對方有自知之明。

●NO.2『賣保險』

來到最後的尾聲，答案更是「符合預期」。保險業就是不斷地開發新對象，把所有通訊錄，聯絡資訊找出來，你可能就會是名單之一，如果已知對方的行業可以先詢問是否約出來的目的是談工作，保險業也是人，還是能當朋友，只要公私分明即可。

●NO.1『直銷』

「你聽過XX嗎？」、「你有夢想嗎？」標準套路起手式想必大家都已清楚，經過統計，直銷的邀約，是最常發生於久未連絡的朋友身上。畢竟會連絡本來就會連絡，直銷就是身邊的朋友都連絡了，才轉往不熟的朋友作開發。

突然好想你？ 10個舊朋友連絡真相 越前面越想吐。（摘自網路溫度計）

不知道在看完10點血淋淋的朋友連絡真相榜後，你還會相信友情嗎？

(中時電子報)