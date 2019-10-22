美軍在兩週前倉促撤出敘利亞，引發當地的庫德人嚴重不滿，群眾對美軍大罵「美軍怎麼了」(What happened to Americans)，並且對JLTV越野車丟砸馬鈴薯，美軍士兵靜靜地凝視著前方，遠離了憤怒的民眾。

美聯社報導，川普總統在10月13日突然下令，美軍立即撤離敘利亞，而且幾乎沒有任何應對土耳其隨後入侵的防禦準備，相對的，安卡拉已經備戰了幾個月，當土軍發動打擊時，在敘利亞東北部的攻勢比預期還要猛烈得多，而且具有極強的侵略性，似乎故意要擠壓美軍。美國和庫德官員說，土耳其的砲擊危險地接近了美軍的三個陣地。

週一，一支美軍車隊經過庫德人為主的城市卡米什利(Qamishli)，當庫德人發現這支車隊以後，居民表達了對美軍的憤怒和沮喪，美軍曾經是他們最親密的盟友，結果現在正在拋棄他們。

Angry Syrian Kurds pelt US convoy with potatoes

庫德通訊社發布的一段視頻顯示，一名男子用阿拉伯語對車輛喊道：「美軍正在逃跑，像老鼠一樣！」(Like rats, America is running away)

事實上，從敘利亞撤離的美軍，並不是全部返回美國，而是改部署到在鄰國伊拉克，仍然要與IS武裝殘黨作戰。許多人警告說，IS殘黨很可能會從敘利亞動盪中重新壯大，顯然，川普所說的「撤退是為了使美軍脫離無休止的戰爭」，是不切實際的。

土耳其最早攻擊的是是科巴尼（Kobani）鎮，此地是2014年，美軍與庫德戰士合作驅逐IS的第一場重大勝利，這使得科巴尼一直是美軍與庫德人併肩合作的象徵。土耳其奪取科巴尼，一方面是打擊庫德人士氣，另一方面是連結土耳其在敘北的佔領區。

五角大廈證實了這一事件，並軟弱的警告土耳其，不應採取可能引發反擊的行動，然而美軍已經離開了，土耳其輕易的奪取一個又一個城鎮。美國國防部長艾斯培說：「我們了解到，他們（土耳其人）打算進的攻範圍，擴大到比最初計劃的更遠的西部。」

說什麼都晚了，庫德人只能求助敘利亞和俄羅斯，他們達成協議，希望敘利亞政府軍趕緊在邊界地區部署，以保護他們免受土耳其的進攻。

小鎮曼比季（Manbij）和戰略地點科巴尼（Kobani），已經發生俄羅斯支持的敘利亞政府部隊，與土耳其支持的敘利亞反叛民兵的衝突，包括一輛載有庫德政治人物的車，在駁火中被殺死。

據庫德人領導的敘利亞民主力量(SDF)官員說，美軍離開的相當倉促，許多器裝備都很完整，一但土耳其攻來就是直接接收。消息傳開，美國戰機轟炸拉法基（Lafarge）的一座美軍基地，以摧毀彈藥庫，防止物資流入他人手中，但是庫德自衛隊的官員很生氣。他說：「美國人在對抗之前就逃跑了。」

(中時電子報)