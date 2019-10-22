浪漫台3線藝術季開跑，苗栗縣政府結合地景藝術、百年古圳、古道，辦理「大窩穿龍圳地景藝術節」、「獅潭舊時光．客漫步」活動。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府舉辦「大窩穿龍圳地景藝術節」、「獅潭舊時光．客漫步」將陸續登場，22日邀請遊客漫遊客庄。（何冠嫻攝）

客委會「台三線藝術季」登場，與苗栗縣政府合作以水路、公路、細路等主題，打造「大窩穿龍圳地景藝術節」、「獅潭舊時光客漫步」，將分別於26日、11月16日登場，重現大湖鄉獨特的穿龍圳水田景觀，與獅潭繁榮一時的樟腦產業，推廣苗栗的百年客家傳統風情，感受最在地的人文風采。

客委會打造「浪漫台3線藝術季」跨越5縣市、9鄉鎮、長達150公里，聯合地方政府，邀集各領域設計師、藝術家投入，打造一場以藝術為名的地方創生運動，展現客家文藝復興成果。客委會副主委楊長鎮表示，台3線風景優美，透過藝術家的創作，重新詮釋客庄土地上的人文薈萃，讓遊客深入體驗並認識客家文化。

縣府文化觀光局舉辦「大窩穿龍圳地景藝術節」、「獅潭舊時光．客漫步」活動。文觀局長林彥甫指出，大湖鄉大窩地區是全台極少數保留完整穿龍圳地貌的地區，主要開拓者陳履獻等人一斧一鑿打造12條古圳，灌溉生命的道渠織就成美好的農村風光。獅潭鄉則有樟腦產業歷史，「樟之細路」保留許多自然景觀、人文故事。

文觀局指出，大窩穿龍圳地景藝術節26日登場以「水織路」為主題，設置地景藝術並舉辦水圳及「視、聽、觸、味、嗅」5感體驗行程與雲水音樂會，感受客家先祖的開墾精神，活動詳情可上臉書搜尋「大窩穿龍圳地景藝術節」。

獅潭舊時光則結合古道，以藝術作品妝點鐘樓古道、鳴鳳古道入口，並辦理鳴鳳古道、楔隘古道、老街巡禮等免費「樟之細路古道旅遊體驗」，23日開放報名，11月16、17日則有綠色古道風格市集，與綠色舞台音樂會，邀請金曲天后梁文音、金曲客家樂團吉拿罐子、客家歌手黃于娟、陳孟蕎、原民團體北原山貓等歌手輪番演出。

「大窩穿龍圳地景藝術節」、「獅潭舊時光客漫步」登場。（何冠嫻攝）

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