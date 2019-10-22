誠正中學桃園分校老師陳建璋日前獲得觀護協會頒發金舵獎，回顧15年輔導經驗，印象最深的就屬2014年學生參加全國學生音樂賽，取得全國賽資格後，多數學生即將出院，卻有10多人為了比賽決定留下，最後奪得特優，令人感動。

陳建璋說，2004年到台北監獄服務，2014年後到誠正中學桃園分校的前身桃園少輔院，2015年時，學生組成的管樂團參加全國學生音樂賽，取得桃園市代表資格後，有20多人即將出院，因管樂團人數不多，若全數出院，將面臨「開天窗」窘境。

當時有10多人為了賽事，決定延後出院，雖然仍臨時補近10多名完全沒碰過管樂的新手，但靠著熱情，少輔院仍在當年的比賽中，獲得全國合奏特優、銅管5重奏特優的佳績。陳建璋回憶，當時演出的曲目是「女巫與聖者」，故事描述雙胞胎分別由農家、教堂撫養，最後成為女巫與聖者的故事，曲風高低潮強烈，當時不少聽眾都留下眼淚。

這些管樂團學生，出院後不少人產生對音樂的熱情，也有學生成為街頭藝人，繼續音樂之路。有人形容，原本少輔院學生看起來就是想打架的模樣，學了音樂之後氣質完全不同。「原本拿棍子，現在改拿樂器。」也讓學生改變許多。

(中時 )