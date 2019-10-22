韓國瑜險遭人「蛋洗」 韓競辦：尊重不同聲音

嫌犯前往超商購買雞蛋的監視畫面。（翻攝畫面，洪榮志台南傳真）

警方在現場拾獲的蛋殼證物。（翻攝畫面，洪榮志台南傳真）

涉嫌朝韓國瑜丟雞蛋的張姓嫌犯（白褲）與陳姓嫌犯（黑褲），在晚會現場附近一起過馬路的畫面。（翻攝畫面／洪榮志台南傳真）

國民黨總統參選人韓國瑜19日在台南舉辦造勢晚會離去時被人丟雞蛋，連日來警方調閱監視錄影畫面後，22日循線逮獲涉嫌丟擲雞蛋的張姓及陳姓男子。嫌犯疑因不滿路過晚會現場看到交通壅塞，才臨時起意到超商買了雞蛋後，2人合計丟了6顆雞蛋。

警方調查，2名嫌犯年紀都是台南人，張嫌39歲，陳嫌33歲；其中，張嫌丟2顆，陳嫌丟4顆。經初步清查，2嫌都沒有在任何政治人物的服務處擔任職務，也沒有加入任何政黨。全案偵訊後，除將2人移送檢方繼續偵辦外，還將進一步追查犯罪動。

警方指出，19日19時59分許，國民黨提名總統參選人韓國瑜到台南市南區水萍塭公園參加活動後離去時，在金華路與永華路口，突然遭不明人士丟擲雞蛋。雖然沒有砸中韓，而是砸中韓的蔡姓護衛隊員，但雞蛋破裂後的蛋液，造成現場民眾多人衣物汙損，台南市議員林燕祝的座車也遭波及。

轄區警六分局案發後立即成立專案小組，並結合市警局刑事警察大隊、刑事鑑識中心等各方警力全力偵辦。經專案人員連日來地毯式查訪與蒐集現場相關影帶綜合分析研判，發現有2名可疑男子涉嫌重大，進一步鎖定 75年次的陳姓與69年次張姓男子，並於22日下午循線逮獲涉案的張男、陳男到案。

2嫌在訊中均坦承犯行不諱。據了解，2嫌當天下午3點多路過水萍塭公園附近時，因看到交通壅塞，詢問路人得知韓要舉辦造勢晚會，憤而臨時起意由陳嫌在夏林路、樹林街口的超商購買10顆雞蛋後，2人合計丟了6顆雞蛋，另4顆蛋則放在口袋破掉。

儘管韓國瑜與被雞蛋砸中蔡姓護衛隊員都表示不願提出告訴，但警方已報請南檢檢察官指揮偵辦；至於是否依社會秩序維護法裁罰？將待檢方複訊後再決定。

(中時 )