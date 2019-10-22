2020年6月舉行的博鼇亞洲論壇全球健康論壇第二屆大會將增加「藥品與國際標準」等議題。（取自浪微博＠大江網）

博鼇亞洲論壇全球健康論壇第二屆大會今天（10月22日）在北京舉行新聞發布會，論壇秘書長李保東宣佈，第二屆大會將在2020年6月15日至17日在山東省青島市舉辦，以「健康無處不在—可持續發展的2030年代」為主題，設有開幕式、全體大會、部長與企業家高峰圓桌論壇及大健康產業博覽會等活動，舉辦約30場分論壇，並新增「細胞免疫」、「藥品與國際標準」、「『一帶一路』，民心相通」等議題。

大會主席陳馮富珍針對第二屆大會的主軸，重申將延續「健康無處不在」主題的意義，積極圍繞「實現全民健康、「創新促進健康」、「健康融入所有政策」等3個領域展開深入對話,希望高新技術企業、食品企業、保險機構、康復用品企業、環境保護行業、交通運輸行業等都能參與大健康概念的討論。

李保東在致詞中指出，儘管近年來全球在健康領域取得巨大進步，但健康領域的基本保健不足和不平等問題仍然存在。第二屆大會將繼續發揮平臺與橋樑作用，將中國、亞洲和世界的健康事業發展有機銜接起來，為構建健康領域的人類命運共同體貢獻力量。

(旺報 )