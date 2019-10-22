花蓮萬榮鄉林道18日發生車輛墜谷案件，全案朝意外事故辦理，不料有山友爆料死者馮男可能捲入林道載客利益糾紛，懷疑死因不單純。死者妻子22日接獲通知要求暫存遺體，令家屬錯愕。鳳林分局副分局長謝堅表示，檢方考量山友疑慮，將針對遺體進一步勘驗。
據了解，馮男是台電外包廠商，承攬山區維修與物資載運。近年登山風氣盛行，馮男以每人3千元價格載送山友往返貼補家用。林務局也指出林道是百岳收集人士必經登道路，但該處只有開放台電車輛通行，過去就曾發現馮男載客，予以約束，當天馮男確實有進入林道，不料發生意外。
但卻有山友於臉書爆料，上週朋友與馮男預約接駁，馮男卻說自己被押走威脅以後不再做了，疑似捲入林道載客利益糾紛；死者黃姓友人也說馮男開車多年不曾赤腳駕駛，被發現時竟然赤足，且該路段寬敞，以馮男技術不可能墜谷。
妻子表示，沒聽過死者提過被恐嚇一事，但馮男墜谷遺體容顏破損嚴重，在專人修補下好不容易恢復，準備出殯火化，但警方卻在沒有相關事證下要求保存遺體以利解剖，另家屬無法接受。
謝堅提到，檢調單位考量山友林道利益爭奪疑慮，下令暫存遺體，待後續檢警進一步驗屍確認是否有外力介入，分局目前未獲相關案情通報，若山友持有事證與線索敬請立即通知警方。
(中時 )
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