苗栗擁有許多獨特傳統手工藝，但隨時代變遷年輕人口外移，面臨傳統產業沒落失傳，縣府文化觀光局為讓老行業永續經營發展，計畫27、28日與11月1日分別於通霄、三義、苗栗結合在地社區及產業特色與傳統工藝，辦理舊城百業工作坊，傳承苗栗縣舊城百業文化並激盪新火花。

縣府透過舊城百業工作坊，以對話式互動導覽解說與工藝實作，提供青年與業師交流平台，傳承老手藝更激盪新火花，保留舊有文化精神，進而發展創新、藝術、趣味化的經營模式。

文化觀光局長林彥甫表示，通霄鎮以藺草聞名、三義鄉則有富饒木雕藝術、苗栗市以農村發展與食農教育為主，帶領參加學員探討傳統工藝的保存與發展，期許連結世代力量，為苗栗老行業盡一份心力。

文觀局文創產業科說明，通霄藺草人文之旅、三義木藝生態體驗課程，將分別於27、28日登場，苗栗農村產業發展與食農教育則於11月1日展開，將探討傳統工藝如何在求新求變的時代屹立不搖，舊城百業工作坊為免費參加，即日起開放報名至活動前兩日止，每梯次限額20名，鼓勵民眾參與傳承並推廣苗栗縣的舊城百業文化。詳情活動可洽苗栗縣政府文化觀光局文創產業科江小姐（037-352961分機517）及苗栗縣社區營造推動小組邱先生（037-256600）FB粉絲專頁「文化創意新苗栗」

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