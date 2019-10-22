滿庭芳協會每年定期舉辦大型物資發放活動，經花蓮市公所通知弱勢家庭，前來索取生活必需品。（翻攝畫面／王昱凱花蓮傳真）

花蓮滿庭芳協會於2006年正式成立後，十多年來針對地方窮苦家庭不斷提供金援、物資與棺木捐贈，每年都捐助近5百具棺木。協會秘書鍾育素提到協會嚴格的把關系統，希望將善款做最妥善運用，還曾發生探訪家庭時意外「踢」出酒瓶導致審核未達標準的趣事。

滿庭芳的雛形源於2003年12位好友組成的交誼聚餐社團，單純的交流卻藏不住好心腸，有人提議不如投入公益活動，獲得全體認同通過。當時由「台劇一哥—陳昭榮」父親陳忠雄擔任總幹事，於2006年眾人期盼下登記為合法社團組織。

鐘育素提到，近年協會每年約莫可捐出450具棺木補助費，甚至有時突破5百，早期以實體棺捐贈，但家屬多委託殯葬業處理後事，若棺木由協會提供，難符實際需求，才轉為每筆1萬5千元方式捐助家屬，

鐘育素說，過去友校長陪同探訪時饒富趣味的說「有錢睡地上，沒錢睡床上」，指出有錢買酒醉臥地板的趣談。還曾到家庭訪視，入座時意外踢到桌子，掉落一堆酒罐，但善款每筆得來不易，實不望淪為買酒澆愁之用，忍痛取消資助，也讓社工開玩笑說，「以後入座多踢幾下」。

現任理事長林國棟表示，每善款的發放，必定是由審查委員親跑家庭評估後才發出，一天奔走個幾百公里更是司空見慣，協會自主行善，也多虧這般嚴格，才獲得大眾認同。

(中時 )