日皇德仁的愛妻雅子經10多年的療養逐漸走出適應障礙症的陰霾。雅子自從當上皇后後積極參與公務，她於5月初德仁即位時，時隔16年參與了包括晚餐會在內的所有宮中活動，這半年來多次到地方訪問，不僅表情開朗，還經常開懷大笑。

雅子2003年因感染帶狀皰疹而停止執行公務，宮內廳之後宣布雅子患「適應障礙症」，隨後進入長達10多年療養，在國內很少公開露面，受邀出國訪問時也都是德仁隻身前往。

德仁即位後，雅子有了明顯的改變，她經常陪同德仁到地方參訪，出席各種活動，主動與民眾互動。

曾是外交官的雅子這半年來也發揮了外交能力，她陪同德仁接待訪日的美國總統川普夫婦、法國總統馬克宏夫婦等，無需翻譯就能用英語、法語直接與外賓交談。

雅子1993年6月與德仁結婚後，便一直承擔著必須生男繼承皇位的重擔，雖然後來因德仁的弟弟秋篠宮與妻子紀子妃於2006年9月6日生下悠仁親王，才解除了雅子生子的壓力。

日本皇室規定，皇位必須由男系皇族繼承，德仁登基後，53歲的秋篠宮成為第1順位的皇位繼承人，13歲的悠仁成為第2順位的皇位繼承人，第3順位是昭和天皇的2皇子、83歲的常陸宮正仁親王。不難看出今後仍有可能再度面臨無人傳皇位的危機。

(中時電子報)