北市府推動農產品「質譜儀快速檢驗技術」，但市議員戴錫欽發現，台北農產運銷公司從2015年至2108年以「生化法」每月至少抽檢7249件，但2今年8月改採「質譜儀化學快檢法」僅檢測有機、產銷履歷蔬果共233件，讓民眾陷入食安危機。北農回應，9月起慣行蔬果已納入質譜儀檢測，未來將持續訓練合格檢驗員。

北農每日平均超過2000多噸蔬果運至北農，拍賣前須經農藥殘留抽檢合格，篩檢不合格者即刻銷毀。原本北農採「生化檢驗法」，可抽檢殘留農藥約60至70種，去年與農委會合作，耗資600多萬元成立蔬果檢驗室並購置新式分析質譜儀，只要10至15分鐘就有農藥檢測結果，可檢出農藥項目更多達374種。

戴錫欽指出，衛福部6月份公告「質譜儀快速檢驗技術」，但北農卻僅公部針對產銷履歷、有機兩類蔬果，市佔率超過八成的慣行疏果卻無檢測數據。

他表示，自2015年至2018年平均每年依生化法抽檢8萬3561件至9萬530件，平均每月抽檢至少7249件，，但今年8月以「質譜儀化學快檢法」，卻僅檢測有機、產銷履歷蔬果共233件，檢測率倒退嚕大減84％，讓民眾陷入食安危機當中，並要求北農說明。

北農主祕路全利解釋，衛福部6月公告檢測法後，考量中小學9月1日開學，北農在7、8月加強營養午餐快檢同時加強質譜儀檢測訓練；9月21日起將慣性農作納入質譜儀檢測，惟部分供貨採樣仍採生化快檢。

路全利表示，由於北農每天進貨蔬果超過2000噸，北農會考量當天蔬果品項到貨量，採輪動式隨機抽樣檢測；至於農民若在農委會於中南部產地設置的8處檢驗中心取得檢驗證明，可優先在北市批發市場優先拍賣。

至於質譜儀專業檢測人員不足問題，目前北農已訓練第一批通過認證的種子檢驗員，並將持續擴大培訓。

(中時 )