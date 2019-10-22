統一獅隊新人林安可本季獲得4座單場MVP，表現還不錯。明年球季預定以投打「二刀流」身分重新出發，今（22）日下午參加贊助廠商Under Armour的活動，並分享日常的訓練方式，主要是因投手、野手都要練，兩者加起來分量很重，需要用專業的方式才能讓身體復甦。

林安可對於自己在今年球季的表現覺得還可以接受，目前球隊已經展開秋訓，每天從上午8點半開始的一整天的課程，先練投手到中午，稍事休息後下午換練野手，要到3、4點才結束，練5天休1天，相當吃重。訓練重點先以基礎投球訓練為主，另外進行體能、重訓，一步一步提升強度。

回憶上次在正式比賽中登板投球，林安可說，那是在大學4年級的春季聯賽，時間已有點久遠。日前獅隊換上新任代總教練林岳平，之前是擔任二軍投手教練，也曾協助他微調投球動作，對於他恢復投手角色會有幫助。

林安可說，期待明年能夠在中職初登板，新球季的目標是投球、野手兩種位置都能勝任，並且保持健康，職棒生涯持久不墜。

(中時電子報)