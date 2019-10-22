草屯鎮長簡景賢表示，感謝每個鄰里的辛苦付出，並提醒里民在打掃時要注意安全。（張晉銘攝）

草屯鎮公所於22日在鎮公所中庭舉辦「環境整潔及違規廣告清除評比」頒獎活動，由草屯鎮長簡景賢分別頒發優等獎4名、甲等獎6名和進步獎17名，鎮公所希望透過鄰里之間的良性競爭，讓草屯在居民和遊客眼中，成為好山好水的美麗城鎮。

鎮公所指出，本次第3季評比結果，優等獎為山腳、玉峰、復興和新豐等4名，每里頒發獎勵金12000元，甲等獎為碧峰、碧洲、中原、雙冬、敦和和加老等6名，每里頒發獎勵金10000元。

另外進步獎則有北勢、坪頂、新庄、炎峰、平林、石川、中山、御史、 北投、土城、新厝、南埔、中正、明正、富寮、上林與和平等17名，每里頒發獎勵金7000元。

鎮公所說，評比活動為每季結算1次，每個月考核委員會到各里實地考察，分別針對道路、水溝、公廁整潔、違規小廣告清除、溜狗不留便等項目進行考評，各里亦可透過LINE上傳打掃成果供參考。

草屯鎮長簡景賢表示，鎮公所的人力有限，要維持全台最大鎮的環境清潔著實不容易，感謝每個鄰里的辛苦付出，並提醒里民在打掃時要注意安全，希望未來能有更多環保志工投入，擴大個別的清潔團隊，如果服裝或裝備有不足的部分，鎮公所很樂意幫忙，未來也會持續提高獎金來獎勵大家。

(中時 )