去年苗栗縣政府在石虎出沒熱區陸續架設紅外線照相機，研究石虎並留下珍貴影像，但14日起相機卻遭大動作拔除，至今已有近40台相機遭竊，重創保育工作，雖警方上星期已介入並成立專案小組，全力偵辦並加強巡查，但22日台13甲線造橋段仍有3台相機失竊，讓相關保育人士焦急憂心卻無奈。

農業處指出，紅外線自動照相機對中大型哺乳動物等，監測功效尤其顯著，特生中心與縣府委託的廠商，已於相關道路設置紅外線照相機，了解石虎習性。但近日縣內紅外線相機卻接連失竊，數量更是高達38台，警方成立專案小組採證追查。

紅外線自動照相機一般用於科學研究監測，近日在苗栗縣連續遭竊，重傷在地保育工作。（苗栗縣政府農業處提供／何冠嫻苗栗傳真）

自然生態保育科長張葦表示，14日研究團隊例行蒐集相機記憶卡，卻發現台13甲線造橋路段6台相機不見，17日於苗29線15台不翼而飛，另，卓蘭大安溪生態公園也有2台、台3線10台、台61線後龍路段2台，22日台13甲線造橋段又有3台失竊，全縣共有38台遭竊，其中有18台為特生中心所有。

張葦說明，一台紅外線自動照相機要價至少1萬元，除科學上研究監測，無法用於其他日常拍照或攝影。短期內接連失竊35台，明顯是有針對性的竊盜行為，不僅造成嚴重損失，更讓石虎保育工作受阻。

警方獲報到場採集指紋，全力偵辦。（苗栗縣政府農業處提供／何冠嫻苗栗傳真）

(中時 )