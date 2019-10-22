西方媒體眼中快速致富的中國人

國際金融巨頭瑞士信貸集團(Credit Suisse)的一項研究顯示，在中美兩國不斷湧現新的百萬富翁之際，中國大陸在全球最富有群體內的人數已首次超越美國。

路透報導，瑞士信貸剛發佈年度財富調查稱，截至今年中，中國大陸有1億人位居全球財富榜前10%的富有人群，而美國有9900萬人。

瑞信全球經濟和研究部負責人赫克勒(Nannette Hechler-Fayd’herbe)說，「儘管過去一年中美之間存在貿易緊張局勢，但兩國在創造財富方面都表現出色，分別貢獻了3.8萬億美元和1.9萬億美元。」

這項研究還發現，全球財富超過百萬美元的人數今年增加約110萬達到約4680萬，這個富有群體總共擁有158.3兆美元的淨資產，占全球總資產的44%。這一年來新增的富有人群大部份在美國，佔110萬新增富有人群中的67.5萬人。但是澳大利亞、英國和土耳其的百萬富翁人數分別下降了12.4萬、2.7萬和2.4萬。

報告估計，全球有55920名成年人的身家超過1億美元，4830名成年人的淨資產超過5億美元。

這項研究還預測，全球財富（過去一年增長了2.6%）將在未來5年內增長27%，在2024年會達到459兆美元，同時百萬以上身家的富有人群數量也將增長到近6300萬。至於世界剩餘的90%的底層人口，只占有全球財富的18%，這個數字在2000年為11%。

報告說，現在還很難預測財富不平等的現象是否會愈來愈嚴重，但目前的證據表明，2016年可能是近期全球貧富不均的最高峰。

(中時電子報)