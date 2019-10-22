近年國內觀光不管在型態或客群上都產生變化，各觀光景點都設法吸引新客群，而近日有飯店業者捎來好消息，成功與泰國國際學校的「亞洲研學團」搭上線，往年都走東京、北京高消費城市的他們，明年起將陸續走進恆春半島，屆時將吹起一股深度旅遊學術風。

發展台灣唯一星野暨生態村的小墾丁渡假村，1年前計畫將觀光結合教育，而今計畫實踐，在屏縣府的協助下，成功在飯店內舉辦「國際教育研學發展會議」，並與泰國最具指標的國際學校「威爾斯國際學校」與「泰國中華國際學校」展開觀光教育交流。

小墾丁渡假村指出，泰國有200所頗具規模的國際學校，他們為增加學生國際視野，每年都會安排國中生與國小生研學亞洲、高中生研學美洲，當中亞洲研學多以東京、北京、上海、香港、新加坡等高消費城市為主，而其實，台灣也能是研學點之一。

業者為此提出精彩的研學課程，相信以台灣的教育軟實力，搭配戶外教育理念，絕對能吸引國小至高中的國際學生。而2校師長在各方安排下，以5天4夜深度走訪小墾丁渡假村、海生館、墾丁森林遊樂區、龍磐公園等地，過程中不僅讚譽有加，也確定將於明年帶學生前來研學。

(中時 )