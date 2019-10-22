眼尖的中寮鄉民最近應該有發現，過去10年未曾全部翻新的投22線(龍南路)已經換上「新衣」，變成一條安全又舒適的「康莊大道」，當地居民紛紛豎起大拇指按讚，外地遊客通往龍鳳瀑布也更加便利。

投22線不但是中寮鄉爽文地區居民對外重要的聯絡道路，也是外地遊客前往龍鳳瀑布的主要道路。根據了解，上一次全面重新刨除翻新柏油路面，已經是將近10年的事，過去以來，若是路面有損壞情況，都是採取分區修復的方式，也就是所謂的「貼藥膏」，路面品質難免欠佳，影響行車時的舒適度。

爽文村長林永峰表示，本次施工一口氣以整段方式重新舖設，路面平整、標線清楚，擁有更好的行車品質，讓當地居民相當滿意，同時感謝工程單位參考里民反應，針對排水部分加強設計，讓道路規畫更加完善。

南投縣政府工務處指出，本次施工路段以山腳下的南投市為起始點，一路向東至內城村，總計距離11km，總工程經費4700萬，施工日期為120天，表定10月底前全面鋪設完成。

(中時 )