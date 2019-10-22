泳渡日月潭堪稱是泳界年度盛事，次次都吸引萬人爭相報名，不過近年「泳士焦點」慢慢移轉，去年首度登場的「大鵬灣海上長泳嘉年華」不僅報名秒殺，參賽者更直呼全台唯一潟湖海水長泳就是不一樣，水質乾淨又安全，而今年活動延續好口碑，近1500名國內外好手將於27日再挑戰。

大鵬灣海上長泳嘉年華是由長年舉辦各大長泳賽事的中華民國成人游泳協會所主辦，協會指出，大鵬灣自然資源得天獨厚，風平浪靜的灣域非常適合海水長泳，不僅鹹度高浮力大，囊狀潟湖更讓泳士們安全感十足，「海上長泳的危險度」明顯降低，近來越來越多人喜歡到大鵬灣游泳。

「大鵬灣是長泳界中的第一名！」報名參賽的東港晨泳會長林后進興奮地說，他從50歲開始參加各式長泳賽，至今71歲除參賽場次破40場外，更是為此全台走透透，有次還跑到金門去游，而游了這麼多地方，真的最喜歡大鵬灣，水質佳又安全，非其他地方可以比。

協辦單位鵬管處指出，大鵬灣是國內唯一囊狀潟湖，有別於日月潭淡水湖泊，也不同於西子灣的外海環境，加上南台灣秋冬氣候溫暖宜人，且又有中央山脈為屏，不受東北季風影響，因此從事水域活動完全不受限。

第2屆「大鵬灣海上長泳嘉年華」將於27日早上9點從大鵬帆船基地出發，游泳距離約3000公尺，而近1500名游泳好手來自海內外，有馬來西亞、阿根廷等國家，平均年齡60歲，各個身強體健。

(中時 )