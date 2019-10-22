蔡英文總統22日下午應邀至彰化市王長發商號，與立委黃秀芳和近40名彰化在地青年創業者座談，不少人送上自家產品，讓她感受到彰化滿滿人情味，她也勉勵青年朋友，除追求自己人生的成就感之外，還有臺灣人共同的成就及價值，需要大家一起努力。
立委黃秀芳指出，很感謝應邀踴躍出席的青年們，願意留在家鄉彰化打拚、為台灣付出，過去四年來她與蔡英文政府共同為台灣努力，盼藉由座談將青年各領域所見所問與蔡總統交流，共同壯大台灣。
與會青年從事小吃、甜點、咖啡、書店、文化、建築等領域工作者，除了經驗交流分享，也提出對文創、新南向產業發展、青創貸款等議題的意見看法。有幕僚私下指出，蔡英文總統邊聽邊吃豆花，被大家發現她只挑珍珠來吃時還俏皮說了她最喜歡吃的就是珍珠（粉圓）。
越南新住民將越南的兩顆木雕蘋果，感謝總統的新南向政策讓很多人受惠；後門小文創工作室的林昱君更親手剪了小英肖像窗花和民進黨黨徽送給黃秀芳和蔡英文，精巧手藝讓兩人看得會心一笑。專門製作手工小提琴的邱典暘也帶了把琴來給小英總統簽名，不少與會青年都帶來如自家烘焙咖啡豆等產品當伴手禮，讓蔡英文總統滿載而歸，感受到彰化青年滿滿的熱情。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。