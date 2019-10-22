彰化在地青年、文創工作者林昱君送上自己親手剪的小英肖像窗花紙，蔡英文總統仔細端詳。（黃秀芳服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化在地青年、文創工作者林昱君善於創作窗花剪紙，也送給立委黃秀芳民進黨黨徽窗花剪紙，十分精巧。（黃秀芳服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

民進黨籍立委黃秀芳在彰化市百年古厝王長發商號中邀集近40名在地青年與總統座談交流。（黃秀芳服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

蔡英文總統一邊聽彰化在地青年的創業經驗分享和建言，一邊低頭吃著王長發商號的手工粉圓豆花。（黃秀芳服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

蔡英文總統22日下午應邀至彰化市王長發商號，與立委黃秀芳和近40名彰化在地青年創業者座談，不少人送上自家產品，讓她感受到彰化滿滿人情味，她也勉勵青年朋友，除追求自己人生的成就感之外，還有臺灣人共同的成就及價值，需要大家一起努力。

立委黃秀芳指出，很感謝應邀踴躍出席的青年們，願意留在家鄉彰化打拚、為台灣付出，過去四年來她與蔡英文政府共同為台灣努力，盼藉由座談將青年各領域所見所問與蔡總統交流，共同壯大台灣。

與會青年從事小吃、甜點、咖啡、書店、文化、建築等領域工作者，除了經驗交流分享，也提出對文創、新南向產業發展、青創貸款等議題的意見看法。有幕僚私下指出，蔡英文總統邊聽邊吃豆花，被大家發現她只挑珍珠來吃時還俏皮說了她最喜歡吃的就是珍珠（粉圓）。

越南新住民將越南的兩顆木雕蘋果，感謝總統的新南向政策讓很多人受惠；後門小文創工作室的林昱君更親手剪了小英肖像窗花和民進黨黨徽送給黃秀芳和蔡英文，精巧手藝讓兩人看得會心一笑。專門製作手工小提琴的邱典暘也帶了把琴來給小英總統簽名，不少與會青年都帶來如自家烘焙咖啡豆等產品當伴手禮，讓蔡英文總統滿載而歸，感受到彰化青年滿滿的熱情。

(中時 )