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對陳同佳案，外界質疑政府立場大轉彎，對此總統府國安幕僚今天透露，政府從未放棄司法管轄權，而是要求「司法互助原則」，事先並已研擬好3套劇本，切時間點進場，底線就是只要嫌犯抵台就逮捕。

陳同佳明天將出獄，陸委會一改之前拒絕陳嫌入境的說法，表示已透過既有管道，致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審，引發外界質疑政府態度急轉彎。

國安幕僚今天表示，事實我方事先就已針對可能的狀況，摹擬3套劇本，如果港府決定審理，台灣會提供司法協助；若港府不審理，台灣審理，港府必須以正式司法互助管道將嫌犯和相關證據交予台灣；若港府不審理，台灣審理，港府必須同意讓台灣方面派員赴港，將嫌犯押解來台，並攜回相關證據。

對外界的質疑，國安幕僚也提出六點說明：

一、我方早就掌握北京跟港方打算「林鄭脫逃」情資，過程中派人來多方打探。

二、本案性質：犯罪發生在我國，但加害人跟受害人都是香港公民，雙方都有管轄權。但因兇手犯案後潛逃回港遭逮補，港方有加害者的偵訊資訊，並且受害者遺體、家屬等都在香港，有審理的便利性。我方也樂意提供司法上協助。但港方刻意不作為，我方多次要求提供偵訊資料以利進行偵辦，均遭拒絕。

三、港方政治操作：故在數月後，兇嫌他案服刑期滿出獄，港方忽然傳出他將來台自首，而非站在維護受害者香港市民的權益上，追溯兇嫌，顯然不合常情。

四、故港方表示將任由兇嫌來台自首，我方因本案屬跨境犯罪，所以要求司法互助，或由我方協助港方偵辦，或港方承諾司法互助，以利後續處理。

五、港方以及部分配合媒體操弄下，一度認為我方不積極。但實際上，論國家立場，我們不可能讓自己成為北京與港府政治操作的對象，也不可能在港府拒絕承諾司法互助下，接下一個難以偵辦的案子。也在交涉過程凸顯港方並不願意為香港人主張權益、不是真的要辦案的無理形象。

六、切時間點進場：有鑒於港府因各種政治理由，無意為港人伸張司法正義，我方在嫌犯因他案關押服刑期滿之際，主動通知港方，將派遣專人前往香港押解陳嫌回台，並請港方提供相關偵訊卷證。

(工商 )