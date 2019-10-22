美國社交網巨擘Facebook（Fb）21日公布，旗下社交網站Instagram（Ig）封鎖1個來自俄羅斯與3個來自伊朗的用戶網路，原因是懷疑他們企圖干預2020年美國大選，部分議題還針對總統川普及其對手、前副總統拜登等。

Fb指，其中1個被封鎖用戶與俄羅斯網路研究機構有關，該機構被指曾干預2016年美國大選。該用戶利用50個Ig帳號和1個Fb帳戶，吸引近24.6萬個追隨者，近6成都在美國。另外來自伊朗的用戶則透過逾100個駭客，利用入侵帳戶或假帳戶，針對美國及北非使用法語的用戶；部分帳戶更會重新編排伊朗國家通訊社的報導，對象為拉美國家的用戶。

網路安全政策主管格萊謝爾（Nathaniel Gleicher）指，這些用戶的行動目標在挑撥美國輿論，所涉及的政治話題均具爭議，並會對選舉產生影響，但無法確實知道他們有何具體目的。Fb透露，最早來自俄羅斯的帳戶可追溯至今年1月，其運作發展似乎仍不成熟，此前仍專注在建立群眾，亦即操縱前的首要工作。

Fb委託的社群媒體分析公司Graphika指，這些帳戶所分享的訊息，多數是抄襲並複製貼上包括美國專家在Twitter上撰寫的真實評論，或顯示他們試圖掩蓋語言不流利的缺陷。Fb同時宣布，將加強防範措施，包括標記一些受外國政府控制的新聞機構，讓用戶自行判斷，並保護候選人免受駭客攻擊。

(中時 )