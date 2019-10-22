手搖飲取代正餐、背包常備胃藥及止痛藥、超長的工時，台灣護理人員所面臨的勞動環境，即使連一般民眾也都可從網路文章、報導窺見其樣貌，但即使知道，是否真正能為護理人員帶來什麼樣的改變？紀錄片《南丁格爾》深入探討當今的台灣醫護環境，見證前線護理人員的辛酸血淚。導演楊朝鈞也在片中呼籲，「希望大家尊重護理師這份職業，現在站在他們身邊，未來才會有他們站在我們身邊。」

擔當紀錄片導演的楊朝鈞，其實本業為醫生，他表示，很多人詢問自己，究竟是甚麼原因讓本身是職業醫生的他，開始拍攝這部紀錄片，「在上班的過程當中，我看到很多護理師的臉，是壓力很大的，是生氣的，是體力不支的，但我不知道是甚麼原因，讓他們過得不愉快，於是我花了三年多的時間，藉由這部紀錄片，去尋找我心中問題的答案。」

《南丁格爾》藉由訪談多位護理師，揭露醫護環境的現況，也以部分設計劇情，呈現位居第一線的護理人員，最常遇見的無奈大小事。如部分民眾擁有的「付錢即老大」心態，便容易使護理師陷入「全能服務業」的情況，本應是病患家屬自負的擦澡、換尿布責任，只因「我有繳健保費」，就要護理師無條件接受病患家屬的需求。

這些受訪護理師們，有些已經離職，有些仍在線上服務。離職護理師們在片中吐露，在現階段的勞動制度下，護理人員所要負責的病患過多，正是造成工時長的主因之一。而工時長連帶便會影響家庭、飲食、身心狀況，一位線上護理師便無奈指出，上班偶爾會訂便當，但真正能吃到熱的便當，是十次中只有兩次，手搖飲成為代餐，「所以我們包包一定都會有止痛藥以及胃藥。」

《南丁格爾》將於今年的勞工影展播出。勞工影展策展人周于萱表示，《南丁格爾》探討的是護理師職場困境，除了多數人對護理人員的觀念有誤造成部分困境外，一部分則是來自性別的投射，「女性還是時常會被投射額外的形象，像今年的空服員罷工，大家都會說史上最香的罷工、粉紅革命之類的，就可以看出職業還是乘載了很多性別觀念。而在片中可發現護理師絕大部分都是女性，大家可能對這個職業就會有額外的想像，像是女生本來就是要這樣、或是照護人員要有愛心等等。」

(中時 )