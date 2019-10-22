陸「雪龍」號出發展開第36次南極考察。（照片取自中新網）

搭載107名考察隊員的大陸極地科考破冰船「雪龍」號，今天離開位於上海的中國極地考察國內基地碼頭，前往南極執行第36次南極考察任務。

國家海洋局極地考察辦公室主任秦為稼說，兩艘船將在11月下旬抵達南極中山站附近。「雪龍2」號將依靠強勁的動力和強大的破冰能力，為「雪龍」號在冰上開出航道，實施為南極中山站科考和後勤保障工作。

根據大陸自然資源部批准的方案，此次考察隊由來自105家單位的413人組成。本次考察將實施「兩船(「雪龍2」號和「雪龍」號)四站(中山站、長城站、泰山站和正在建設中的恩科斯堡島新站)」考察任務。「雪龍2」是號首航南極，與「雪龍」號一起，開啟大陸極地考察新格局。

根據安排，「雪龍」號將前往中山站開展作業，隨後開展羅斯海和阿蒙森海科考作業，再到大衛斯海、普裡茲灣、中山站作業，之後回國，計畫總航程約3.8萬浬，預計2020年4月中旬返回上海。

(旺報 )