隨著時節入秋、天氣轉涼，你是否也開始有嘴唇乾燥、龜裂甚至脫屑的情況出現？大部分人會覺得這是正常現象，塗一下護唇膏就沒事了，但若是一直好不了，且局部變得愈來愈厚，當心可能是癌前病變！

陽光，在人類生活中扮演極為重要之角色，但陽光中的紫外線，卻是環境中一種相當常見的致癌原，由紫外線照射而導致的皮膚癌，已逐年增加。

日光性唇炎，是一種因長期日光照射而引起的唇粘膜損害，為日光性角化症的一種，也是陽光引起的皮膚鱗狀細胞癌之癌前病變，成因與日曬、空氣乾燥、高溫作業及吹風有關，另外一些不良習慣如舐唇、咬唇或者不當撕去嘴唇薄痂皆有可能。

萬芳醫院皮膚科主治醫師黃愉真表示，日光性唇炎較常發生在下嘴唇（因下嘴唇構造上較突出，易受到大面積日曬），其症狀可分為慢性與急性，慢性症狀為因反覆長時間日光照射，而出現乾燥脫屑、充血腫脹、龜裂、血管擴張、唇線變得不明顯、局部嘴唇變得愈來愈厚、摸起來有粗糙感，或是嘴唇潰瘍一直無法痊癒、疼痛等症狀。

急性症狀則通常是在日曬後突然發病，常見情形為唇部紅腫充血、灼熱刺痛、有散或成簇的小水皰，皰破流出組織液，並有出血、疼痛加劇的現象。

1.男性風險高於女性

2.白種人風險高於黃種人與黑人（因白種人皮膚中黑色素的保護較少）

3.因工作或生活環境，皮膚長時間受日曬之人（如農夫、漁夫，或是居住在熱帶、接近赤道地區的人等）

4.有抽菸習慣的族群，因抽菸動作與菸中所含化學物質，易破壞嘴唇角質，造成傷害

5.有使用免疫抑制劑，或是有免疫缺失的患者（此類人同時也是皮膚癌高風險族群）

黃愉真表示，雖然目前的研究數據顯示，約只有10％的日光性角化症會進展成皮膚鱗狀細胞癌，但卻有60％的皮膚鱗狀細胞癌是由日光性角化症轉變而來，因此不容小覷。

至於要如何預防日光性唇炎發生，黃愉真說，首先是做好嘴唇防曬，儘量使用含防曬功能的護唇膏，外出時用口罩、雨傘、帽子等物品做好臉部防曬；再來就是避免菸、酒，以及少吃辛辣、刺激性食物。

除了防曬，日常唇部保養也有助預防日光性唇炎，台北長庚皮膚科主治醫師黃毓惠提出唇部保養常見的3點迷思

1.除了潤唇，嘴唇也需去角質？

由於唇部皮膚角質薄，沒有汗腺與皮脂腺，因此平時應盡量避免用口水舔舐嘴唇，或使用唇部去角質產品，以避免刺激唇部肌膚。

2.護唇膏也要卸妝？

平常可適當使用具保濕功能的護唇膏，但產品若無特別潤色、彩妝功能，其實無須再特別卸除。

3.用口紅、唇蜜取代護唇膏？

口紅、唇蜜為彩妝產品，與護唇膏主要功能不相同，因此不能替代；卸唇妝或清潔時，也要避免大力擦拭嘴唇，改以點擦方式取代。

(中時電子報)