任家萱（Selina）近來接下公主遊輪星港臺三地代言人，日前搭乘盛世公主號，拍攝全新品牌形象影片與宣傳照，展開4天3夜的遊輪之旅，Selina表示在船上度假，十分放鬆，大展私底下真實的吃貨性格，對公主遊輪的美食印象最為深刻，「既然搭公主遊輪，吃得當然也要像公主。」

她與任爸、任媽同行相揪品嚐米其林星廚設計餐廳，相當享受，Selina當時誇下海口，笑說：「要出全球首冊米其林海上指南。」她在遊輪上大啖許多美食，還讚不絕口的客艙送餐服務，讓Selina處處感受猶如公主般被寵愛的感覺，她嬌喊：「這趟遊輪拍攝結束後，下船就只能當減肥公主了。」

而Selina將於31日歡慶38歲生日，被問及如何慶祝，Selina透過經紀人表示會提前和Hebe、Ella等好姊妹團聚慶生，原本生日當天計畫留給家人，但任爸任媽自己出國玩了，索性就生日當天安排工作。

(中時 )