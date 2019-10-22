104年全運會受傷、106年全運會轉籍，讓體操好手唐嘉鴻錯過兩次爭取榮譽的機會，今年回到全運會舞台，昨天先在成隊競賽幫助台北市隊摘金，今天再於個人全能奪銀，相當享受和國家隊隊友良性競爭的快感。

今天個人全能唐嘉鴻和李智凱都在自己比較不擅長的項目落地時發生失誤，唐嘉鴻是在鞍馬落地時沒掌握好整個躺在地，李智凱則是跳馬落地時重心不穩跌坐，兩人都因此被扣分數，唐嘉鴻鞍馬只得11.500分，李智凱跳馬還有12.750分，最後總成績唐嘉鴻以0.6分之差屈居銀牌、李智凱奪金。

提到鞍馬項目的失誤，唐嘉鴻說：「比賽就是平時訓練實力的展現，可能我鞍馬的熟練度還不夠，回去再練吧！」

儘管個人全能在鞍馬落難，但在最擅長的單槓唐嘉鴻扳回面子，拿了15.150高分，這個分數如果放在今年世錦賽單項單槓競賽，是足以拿到金牌的成績，只可惜世錦賽當時唐嘉鴻在單項競賽的單槓出現小失誤，最後錯過獎牌。

談到世錦賽單項競賽的失利，唐嘉鴻說：「確實會有遺憾，畢竟我自己心態上會有預賽排第一，幾天下來成績算前面的良好感覺，是我第一次離世界的金牌這麼近。可能這也是我沒準備好的部分，也給了我很好的經驗，未來面對更大比賽可以給自己心裡打下更好的基礎。」

(中時電子報)