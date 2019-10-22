英國首相強生（Boris Johnson）今天將在國會面臨兩場關鍵表決，這事關他能否履行承諾，在10月31日前帶領英國脫離歐洲聯盟（EU）。

路透社報導，隨著脫歐大限10月31日進入倒數階段，英國脫歐議題仍處於懸而未決狀態。意見分歧的國會還在辯論何時、如何脫歐，甚至是英國應不應該脫歐。

強生曾誓言自己永遠不會向歐盟請求延後脫歐，卻仍在對手強迫下忍辱提出延期請求，但他依舊希望能在月底前脫歐。現在強生正力圖讓下議院通過新版脫歐協議的施行法案。

下議院議員今天將參與最新一場脫歐大戲，於格林威治時間18時（台灣時間23日凌晨2時）左右先就115頁的「退出協議法案」（Withdrawal Agreement Bill）二讀表決，接著再表決政府針對其餘立法階段提出的緊湊時程表。

強生表示：「我希望國會今天表決支持拿回自己的控制權。」

「民眾不希望再延期，其他歐洲各國領袖跟我也不想。讓我們在10月31日實現脫歐，往前邁進。」

強生若輸掉今天任一場表決，將破壞他10月31日不論有無協議準時脫歐的計畫。接著強生必須決定是否遵守法律，接受歐盟任何脫歐延期提案，或者是無協議脫歐。

如果表決勝利，仍將為對手開啟突襲政府的新機會，他們可用修正案破壞強生的計畫。

(中央社)