身為人師竟利用自己身份，誘騙無知少女猥褻滿足私慾，行徑令人髮指！北部地區有名補習班男師，以教授「男女身體哪裡構造不同？」誘騙女學生到住處輔導拍攝下體，還親吻、撫摸少女胸部、身體，以致少女身心受創報警，警方更查出已有3名少女遭魔掌殘害。

據檢警調查，這名在補習班任職的狼師，因為發現班上有名少女上課情緒不佳，似乎另有所思，於是利用輔導的藉口接近她，甚至帶她到住處，先說是教授「男女構造不同」，脫下少女衣褲拍攝下體，又伸手撫摸胸部及下體。

甚至被告還開口要求發生性行為，不過遭到對方拒絕；事後少女將此事告知其他女同學，同學間驚覺已有其他人也被老師伸狼爪，於是決定一同對狼師提告。

男師在庭訊時矢口否認有撫摸或親吻等行為，他稱少女是想認識自己的生理結構，所以才會「幫忙」拍攝下體構造。但是法官認為，3名受害少女指證詳細，還有兩人對話記錄等證據，認定狼師罪證明確，行為嚴重戕害少女身心發展，判處男師3年8月徒刑，其中8月得易科罰金。

(中時電子報)