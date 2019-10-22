楊鎮浯縣長期待這項到宅服務的新平台，提供鄉親更完善、全方位的關懷與照顧。（李金生攝）

金門縣社會福利再升級，縣府與各鄉鎮公所連線作業，針對失能獨居者的「一站式」服務平台25日正式運作，未來只要打1通電話，就提供到宅取件服務，當事人和家屬不必再出門跑來跑去，較目前省事、省時又方便許多。

楊鎮浯縣長強調，縣府與各鄉鎮公所將基於伙伴關係，全力讓這項到宅服務的新平台，在失能獨居者申辦社會福利相關補助方面，達到提升品質與效能的目標，提供鄉親更完善、全方位的關懷與照顧。

縣府社會處長董燊說明，以往失能獨居者或家屬申辦相關福利補助，均需自行到各相關機關辦理，常因未備齊需用文件，而白跑一趟，非常耗費時間和精神。但縣府與各鄉鎮公所新建置的「一站式」服務平台，當事人或家屬只要打電話到社會處，承辦人員即可告知應備妥東西，並約定時間轉由各當地鄉鎮公所派員到府取件辦理，自己不用再出門跑來跑去。

自本月25日開始運作的服務平台，率先針對一、領有身心障礙證明重度以上行動不便者。二、65歲以上行動不便且失能等級第6-8級者，提供以下12個補助項目的到宅服務，包括「低收入戶生活扶助」、「中低收入戶資格審查認定」、「中低收老人生活津貼」、「急難紓困」、「身心障礙生活補助」、「身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用補助」、「身心障礙證明換證」、「國民年金保費減免」、「弱勢兒童及少年生活扶助」、「弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助」、「育有未滿2歲兒童育兒津貼」、「特殊境遇家庭扶助」等12項。

縣府表示，10月25日開始提供電話預約（082-324846），服務時間為周一至周五上班時間。 若有疑問可洽社會處082-324648黃先生。

(中時 )