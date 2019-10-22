稍早，陸委會發函港府，要求派檢警赴港押解港女命案兇嫌陳同佳，香港建制派的新民黨黨主席葉劉淑儀今表示，陸委會的要求有問題，並指台灣想討政治便宜、令香港政府尷尬。
葉劉淑儀表示，台檢警赴港押解根本不可行，陳同佳釋放後屬自由人，僅能依其個人意願決定是否赴台投案。且台灣檢警在香港沒有司法管轄權，應是台灣要允許陳同佳入境後接受司法處置，沒有必要來港蒐證及押解嫌犯。
另外，經民聯議員梁美芬也提出類似看法，認為押解嫌犯應該要基於司法互助形式進行，香港政府不應開先例。
(中時 )
稍早，陸委會發函港府，要求派檢警赴港押解港女命案兇嫌陳同佳，香港建制派的新民黨黨主席葉劉淑儀今表示，陸委會的要求有問題，並指台灣想討政治便宜、令香港政府尷尬。
葉劉淑儀表示，台檢警赴港押解根本不可行，陳同佳釋放後屬自由人，僅能依其個人意願決定是否赴台投案。且台灣檢警在香港沒有司法管轄權，應是台灣要允許陳同佳入境後接受司法處置，沒有必要來港蒐證及押解嫌犯。
另外，經民聯議員梁美芬也提出類似看法，認為押解嫌犯應該要基於司法互助形式進行，香港政府不應開先例。
(中時 )
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