鄧紫棋推出自創新單曲〈Walk on Water〉,同是經典科幻電影《魔鬼終結者:黑暗宿命》主題曲,她鼓勵眾人在逆境裡不要放棄,奮力往前衝,並透露自己曾面對網絡霸凌,陷入情緒化飲食,偶爾暴飲暴食或滴水不沾,「工作上受到的一些不合理不被尊重甚至不公義的事情,這一切的經歷都挑戰了我的信心,卻讓我變得更堅定。」

鄧紫棋也表示信仰幫助她很多,「因為很多時候只要跟牧師聊完,或禱告完,我就會恢復信心。思想也很重要,要保持思想正面,不要被自己的思想限制了。」而該曲歌詞寫道「曾被壓榨的,now walk on water!曾被嚇怕的,together walk on water!曾被強迫的,曾被搶奪的,just walk on water!」似乎闡述她的經歷,對此,她表示:「不用擔心我,挫敗乃每個人都會遇到的經歷,很正常。而且音樂是我的出口,有時候我寫完了就情緒好很多。」

(中時 )