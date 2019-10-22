鄧紫棋推出自創新單曲〈Walk on Water〉，同是經典科幻電影《魔鬼終結者：黑暗宿命》主題曲，她鼓勵眾人在逆境裡不要放棄，奮力往前衝，並透露自己曾面對網絡霸凌，陷入情緒化飲食，偶爾暴飲暴食或滴水不沾，「工作上受到的一些不合理不被尊重甚至不公義的事情，這一切的經歷都挑戰了我的信心，卻讓我變得更堅定。」

鄧紫棋也表示信仰幫助她很多，「因為很多時候只要跟牧師聊完，或禱告完，我就會恢復信心。思想也很重要，要保持思想正面，不要被自己的思想限制了。」而該曲歌詞寫道「曾被壓榨的，now walk on water！曾被嚇怕的，together walk on water！曾被強迫的，曾被搶奪的，just walk on water！」似乎闡述她的經歷，對此，她表示：「不用擔心我，挫敗乃每個人都會遇到的經歷，很正常。而且音樂是我的出口，有時候我寫完了就情緒好很多。」

(中時 )