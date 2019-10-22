第32屆中國電影金雞獎評委會提名名單，今天（10月22日）傍晚揭曉，其中，台灣女星劉若英以《後來的我們》一片，入圍最佳導演處女作、最佳編劇等2項個人大獎，深受華語影壇信賴的台灣剪輯大師、榮獲第55屆金馬獎特別貢獻獎的廖慶松則以《小狗奶瓶》與吳方同時入圍最佳剪輯獎。
這也是大陸官方去年公布「惠台31條」政策，允許台灣影視產業報名大陸相關影視獎項之後，首次有台灣影人及合拍作品報名及入圍，創下大陸影史紀錄。根據大陸國台辦等多部委公佈的「惠台31條」，第17條明確規定「支持中華慈善獎、梅花獎、金鷹獎等經濟科技文化社會領域各類評獎項目提名涵蓋台灣地區。」
由於金雞獎是每2年才舉行一次，因此，今天公佈的入圍名單中，是2017年下半年至2019年上半年的作品，不少作品及影人都曾參加第54屆及第55屆金馬獎，其中，以《老獸》入圍最佳男主角的涂們，已憑該片獲得第54屆金馬獎影帝榮銜。
主要得獎名單如下：
第32屆中國電影金雞獎評委會提名名單（按筆劃排序）
●最佳故事片：
《古田軍號》
《地久天長》
《後來的我們》
《紅海行動》
《我不是藥神》
《流浪地球》
●最佳導演：
王小帥《地久天長》
呂樂《找到你》
林超賢《紅海行動》
郭帆《流浪地球》
董越《暴雪將至》
霍猛《過昭關》
●最佳導演處女作：
王麗娜《第一次的離別》
文牧野《我不是藥神》
劉若英《後來的我們》
彭力《小狗奶瓶》
滕叢叢《送我上青雲》
●最佳男主角：
王景春《地久天長》
楊太義《過昭關》
段奕宏《暴雪將至》
徐崢《我不是藥神》
涂們《老獸》
富大龍《進京城》
●最佳女主角：
馬伊琍《找到你》
白百何《媽閣是座城》
詠梅《地久天長》
周冬雨《後來的我們》
趙小利《活著唱著》
姚晨《送我上青雲》
●最佳男配角：
王傳君《我不是藥神》
王志飛《古田軍號》
田壯壯《後來的我們》
李雲虎《過昭關》
辛柏青《妖貓傳》
章宇《我不是藥神》
●最佳女配角：
吳玉芳《送我上青雲》
凱麗比努爾‧熱合米圖力《第一次的離別》
徐幸《學區房72小時》
蔣璐霞《紅海行動》
●最佳編劇：
鄒靜之《進京城》
阿美、王小帥《地久天長》
袁媛、何昕明、潘彧、安巍、劉若英《後來的我們》
韓家女、鍾偉、文牧野《我不是藥神》
鮑晶晶《閃光少女》
滕叢叢《送我上青雲》
(旺報 )
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