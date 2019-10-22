浙江金華直升機墜毀現場。（圖／新浪微博@民航事兒）

大陸網路社群與媒體今日傳出2起空難，分別是一起發生於浙江的民用直升機墜毀，有2名飛行員死亡，另一起則是未透露墜毀地點的軍用直升機失事，有3名軍人罹難。這起軍用直升機墜毀事故已是今年以來第6起軍機失事，也是第3起軍用直升機墜毀事故。

據浙江省金華市警方在微博發佈消息指稱，金華市婺城區安地鎮和村有一架直升機墜毀。經核實，墜落直升機系上海中瑞通用航空有限公司受中國自然資源航空物探遙感中心委託執行航空物探項目，機上2名飛行員死亡。

《多維新聞》亦另據消息指出，中共解放軍某陸航部隊空中突擊旅一架直升機墜毀，造成3名軍人死亡。雖然此一消息未獲證實，但消息來源指出，事故發生時間為10月12日，且死亡的3名軍人中有1人是廣西桂林人。

今年5月31日疑似殲-10A戰機在天津墜毀事故現場。（圖／視頻截圖）

報導說，中共陸軍航空部隊空中突擊旅的編制首次出現在2017年7月30日的朱日和沙場大閱兵上，裝備的直升機多有直-8、直-9、直-10、直-18等。

報導指出，自2019年以來，解放軍已有多架軍機墜毀，造成不小的人員傷亡。其中包括：

今年5月18日疑似軍機墜毀現場出現巨大火球。（圖／微博視頻截圖）

5月31日，疑似天津薊縣殲-10A戰機墜毀，但共軍至今未予證實。

5月19日，解放軍空軍一架殲轟-7A戰鬥轟炸機墜毀，造成2名飛行員受傷。

5月17日，解放軍陸航部隊一名特級飛行員查顯偉在駕駛直-10武裝直升機時突發意外而死亡。

5月13日，解放軍陸航部隊921721機組駕駛的米-17系列直升機在秦嶺上空墜毀，造成6人死亡，分別為陳怡、房浩、陳燕林、燕鵬、雷鵬、張星星。

3月12日，解放軍海軍殲轟-7A戰鬥轟炸機墜毀，2名飛行員喪生。

(中時電子報)