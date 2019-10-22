劉德華（華仔）去年底在香港紅磡體育館舉辦「My Love Andy Lau劉德華World Tour-Hong Kong 2018」演唱會，原訂一連唱20場，卻在第14場演出因喉嚨發炎無法演唱，當場落淚致歉並取消演出，他隨後被確診流感，剩餘場次皆取消，22日華仔經紀公司「亨泰環宇有限公司」宣佈將明年2月15至18、20至22日在紅磡補唱7場，並為了符合體育館演出項目公開發售門票比例規定，主辦機構決定額外在23日及25至28日加開5場演出，加開的5場演唱會門票，將由11月8日早上10時起於城市售票網公開發售。

華仔屆時會一共舉行12場演唱會，消息一出，讓粉絲興奮不已，勢必掀起搶票熱潮。至於台灣歌迷最關注的台灣場，外傳華仔已申請明年5月底至6月初在台北小巨蛋2週的檔期，將舉行4場演唱會，被問及新進度？華仔所屬台灣映藝表示：「台灣部分有確定消息我們會統一公佈，目前尚無最新訊息，謝謝。」

此外，華仔先前在新加坡、馬來西亞一連舉辦7場演唱會，圓滿落幕，他現狀態極佳，目前已開始秘密練兵，包括舞蹈、聲線等，他笑說要以一個運動員的體能狀態迎戰明年2月香港演唱會，到時與觀眾在台上唱個痛快、跳過痛快。

(中時 )