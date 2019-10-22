金曲歌王蕭敬騰（老蕭）、宋念宇（小宇）及畢書盡（Bii）將在11月10日在「2019雙11PChome來了」演唱會開唱，他們日前齊獻愛心，親手繪、簽名抱枕做公益義賣，老蕭只用黑色來繪製，在彩繪當天也是一身黑色勁裝打扮。

他說：「黑色是最純的顏色，任何顏色都沒辦法蓋過、影響它，希望大家都能保有自己的赤子之心跟純真，不受外界影響，朝夢想前進。」老蕭去年在金曲獎上，秀出繪畫才藝，這次的彩繪從發想到做畫，僅花15分鐘，他表示日常有畫畫習慣，固定一段時間會畫畫抒發靈感，累積不少畫作，「每一年過年前都會把自己的書法作品裱框，分送給公司的同事們。」被問及有繪畫天賦？他笑說：「有沒有天賦就不知道了，反正有時間有靈感就畫，想畫什麼就畫什麼。」

而小宇則在現場發揮巧思，為抱枕畫上西裝領帶及皮鞋，小宇笑說：「要讓BOXMAN穿上整套衣服的原意是希望所有人在寒冷的冬天都能穿得暖、吃得飽，平安健康、有活力，開心的過每一天。」

(中時 )