國民黨基隆市藍天志工團團長顧峻魁黨代表22日向記者表示，基隆市長林右昌昨天說立委蔡適應都在中央幫基隆爭取許多建設預算，蔡適應的新版文宣也說最挺基隆；顧峻魁更聲明，請大家去檢視蔡適應過去4年在立法院的提案發言，都跟民生法案無關，也鮮少提到基隆，還好意思一天到晚穿著「基隆囝仔」的Ｔ恤滿街趴趴走。

前立法委員何聖隆妹妹、更是現任黨代表的何淑美也向記者表示，2016年總統大選暨立委選舉，大家都還印象深刻吧，蔡英文與蔡適應兩人合體的競選看板，在基隆市大街小巷到處掛，他說，他認為這一次的總統暨立委選舉，大家有沒有看到蔡適應與蔡英文的合體廣告看板？大多數都只有看到蔡適應一個人的競選廣告看板，他覺得蔡陣營把蔡適應拍得美美的，像是明星一樣，幾乎讓人忘記他是民進黨籍立法委員，還以為他是明星。

他們一起質疑，為什麼一開始蔡適應不敢掛與蔡英文合體廣告看板？因為蔡英文政府這四年的施政成績，背離民心背離民意，她忘了她是受人民委託，要出來建設台灣，結果人民投票公投的結果她置之不理，一意孤行；他們更砲轟蔡適應如果不是害怕蔡英文會拖垮他選情，為何競選看板不敢像上次一樣直接用綠色，並與蔡英文合體？

國民黨立法委員參選人宋瑋莉呼籲基隆鄉親要看清楚，要選一個真正關心基隆地方建設的宋瑋莉，立委選舉如果票投蔡適應，就是投蔡英文；請大家支持她讓她到立法院為基隆爭福利，讓國民黨多一席立委，讓民進黨少一席立委。

(中時 )