氣象專家彭啟明指出，明（23）、後（24）天台灣附近的水氣會稍為增多，位於迎風面的北部、東北部天氣轉為多雲偶有短暫陣雨的天氣。而今天轉為強颱的博羅依對台雖無影響，但可能會在日本產生類似共伴效應的現象。

彭啟明臉書《天氣風險》上提到，明天大致算晴朗，但週四之後天氣開始會有點變化，迎風面的北、東北部轉為多雲偶有短暫陣雨的天氣，西半部天氣變化不大，仍為多雲到晴的天氣，早晚體感偏涼，留意溫度變化。

臉書《天氣風險》說明，強颱博羅依沿著高壓轉北走，對台無影響，雖然也不會直接影響到日本本土，但秋天會面臨到類似共伴效應的現象，週五、週六在日本可能又將陸續降下雨勢，旅日遊客要稍微注意。

中央氣象局表示，受東北風影響，各地早晚稍涼，中南部地區日夜溫差大，臺灣東北部地區及北部山區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，全台最低溫落在21度左右，最高溫南部會來到30度，提醒民眾早晚溫差大。

【氣象】東北風影響 早晚天氣涼 騎車保暖

(中時電子報)