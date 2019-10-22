李明川（右）與王思偉在花蓮共享「餐桌上的部落旅行」晚餐。（伊林娛樂提供）

「2019玉富伸展台 大地時裝秀」在花蓮玉富自行車道東里鐵馬驛站舉行，伊林名模王思偉、國民造型師李明川、設計師沙布喇‧安德擔任評審，花蓮媳婦杜詩梅擔任晚間創意走秀主持人，活動前開直播和民眾分享名模後台，為活動提前暖場造勢，呼籲當地民眾快來共襄盛舉。

第2度擔任評審的李明川出發前就很興奮，迫不及待要看到參賽者作品：「今年我看到了更多的豐富的設計，尤其是布料方面很出乎意料，印花風格凸顯原民色彩的多元化。」

征戰過紐約、米蘭、巴黎等時裝週的名模王思偉首度擔任評審，和老神在在的李明川相比，她既興奮又緊張，笑說前一晚緊張到失眠，事前還向李明川請益，模特兒出身的她，最重視實穿度、整體作品完成度，王思偉說，「參賽者朱柏諺的服裝用色濃烈，剪裁大方，個人蠻喜歡他用大膽簡單的手法詮釋旅行的自由，融入自然中雖然不花俏卻也顯得豐富。」

活動結束後王思偉和李明川共享「餐桌上的部落旅行」晚餐，豐盛的部落風味餐伴隨涼涼晚風和不遠處升起的原住民烤火，加上歌聲傳唱，王思偉忍不住說：「回台北我一定會非常想念，大家有機會一定要去參與看看。」李明川則是一圓品嘗部落美食的心願，他去年當評審趁搭車空檔嘗名產玉里麵，今年吃部落美食，大飽口福，他說「我回程本來也想外帶玉里麵，但是我真的吃不下了，原住民風味餐好吃又很有飽足感。」

(旺報 )