美國商務部日前公布，自10月31日起對大陸3000億美元加徵關稅清單產品啟動「排除程序」。

該程序自2019年10月31日至2020年1月31日，美國利害關係方可向美國貿易代表辦公室（USTR）提出排除申請。有關方面需提供產品可替代性、是否被徵收過反傾銷反補貼稅、是否具有重要戰略意義，或與中國製造2025等產業政策相關等信息。

如果排除申請獲批，有關方面可追溯返還自2019年9月1日起已經加徵的關稅。

(中時 )