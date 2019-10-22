美或返還對大陸產品加徵的部分關稅 20:472019/10/22 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國總統川普21日在白宮內閣會議發言。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部日前公布，自10月31日起對大陸3000億美元加徵關稅清單產品啟動「排除程序」。 該程序自2019年10月31日至2020年1月31日，美國利害關係方可向美國貿易代表辦公室（USTR）提出排除申請。有關方面需提供產品可替代性、是否被徵收過反傾銷反補貼稅、是否具有重要戰略意義，或與中國製造2025等產業政策相關等信息。 如果排除申請獲批，有關方面可追溯返還自2019年9月1日起已經加徵的關稅。 (中時 ) #關稅 #產品 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸：盼美取消全部加徵關稅 04:092019/10/18 財經要聞 國外指數期貨贏家專欄－道瓊多方氣勢轉強 後市樂觀 04:102019/10/18 證券．權證 陸美磋商終極目標 取消全部加徵關稅 04:102019/10/18 兩岸要聞 美對歐盟產品加稅 周五上路 23:452019/10/18 財經 美歐關稅戰開打 陸感同身受 04:092019/10/19 焦點新聞 自強號撞到行人 影響31列次15800人 18:412019/10/21 生活 陸找WTO背書 擬對美課24億美元報復性關稅 21:052019/10/21 財經 庫德洛：若第一階段談判順利 可能取消12月份關稅 21:492019/10/21 財經 中美談判進展「很好」 庫德洛：12月加徵關稅有望取消 04:102019/10/22 財經要聞 美對陸徵稅清單排除 9月後加徵可返還 19:022019/10/22 財經 國際熱門新聞 梅根哈利投王室震撼彈 威廉氣炸 - 國際 美或返還對大陸產品加徵的部分關稅 - 國際 雅子晉升為后笑顏常開揮別陰霾 - 國際 富士山山頂「初冠雪」似祝賀日皇德仁即位 - 國際 超級VIP！日皇和皇太子「待遇規格」大不同 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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